Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск произошел сегодня в 10.03 по московскому времени. Боевые расчеты космических войск ВКС вывели космический аппарат на расчетную орбиту. Ракета несла спутник в интересах российского оборонного ведомства.

С момента пуска ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. После выведения на целевую орбиту космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

В МО РФ заявили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют штатно.

Российское оборонное ведомство сообщило, что после выведения на орбиту космический аппарат был занесен в Главный каталог комических объектов российской системы контроля космического пространства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.