Войска получили партию истребителей пятого поколения Су-57

Новую партию истребителей пятого поколения Су-57 получило Министерство обороны РФ.

Самолеты передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Истребители прошли все необходимые заводские испытания.

«Авиастроители изготовили и передали нашим Вооруженным силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57», - отметил заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти вдвое.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.