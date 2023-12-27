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Бойцы ВС РФ сожгли броню «врага» огнем «Фагота» на полигоне в зоне СВО

Личный состав под руководством опытных инструкторов выполнил пуски боевых ракет из переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» по мишеням, имитирующим бронированную технику ВСУ.
2023-12-27 12:58:01

Бойцы штурмовых подразделений российской группировки «Восток» отточили навыки стрельбы из ПТРК «Фагот». Кадры тренировки военнослужащих на полигоне в зоне спецоперации публикует Министерство обороны РФ.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов. Стрельба велась по мишеням, имитирующим украинскую бронетехнику. Кроме того, военнослужащие отточили навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей, а также выполнили тренировки по стрельбе из стрелкового вооружения.

ПТРК «Фагот»  легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен борьбы с танками и бронетехникой. Комплекс используется в комплекте с ракетами ракета 9М113. Этот боеприпас летит на дальность до четырех километров и эффективно пробивает броню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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