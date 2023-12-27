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Абхазия ратифицировала соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Объект нельзя будет передать третьим лицам.
Сергей Лебедев 2023-12-27 12:01:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Абхазский парламент на внеочередном заседании одобрил соглашение о передаче Российской Федерации государственной дачи в Пицунде, которое было заключено в январе прошлого года между Москвой и Сухумом. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Ранее же против ратификации соглашения выступила абхазская оппозиция, устроившая акции протеста. Недовольство вызвали указанные в документе координаты, а также возможность передачи объекта третьим лицам.

По словам спикера парламента, спорные вопросы удалось урегулировать. Депутаты достигли консенсуса и приняли все документы в первом, втором и третьем, окончательном чтении.

Закон о ратификации соглашения уже подписал президент Абхазии Аслан Бжания, сказали в пресс-службе политика.

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