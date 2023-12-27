Подразделения «Шторм» отточили мастерство стрельбы из автоматов и гранатометов

Подразделения «Шторм» отрабатывают навыки на полигоне в тыловом районе зоны СВО на территории Донецкой Народной Республики. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.

Тренировки проводятся по пять-шесть часов в любое время суток и независимо от погоды. Сейчас на полигон приехала очередная группа военнослужащих-добровольцев из Бурятии. Обучение длится 21 день. Пройдя подготовку, бойцы пополнят подразделения «Шторм» группировки войск «Восток».

Военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из гранатометов и автоматов, проводят тактические занятия, а также учатся управлять дронами. Все это необходимый минимум для каждого.

Проходящие обучение и слаживание подразделения противодиверсионной борьбы будут работать на самых ответственных и опасных участках Южно-Донецкого направления, штурмовать опорные пункты и вскрывать укрепрайоны ВСУ.

Полигон оборудован сетью окопов и блиндажей. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, которые побывали в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.