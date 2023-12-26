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На Украине допустили возможность отступления ВСУ из-за нехватки дронов

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила о нехватке беспилотников и боеприпасов к ним.
Сергей Лебедев 2023-12-26 09:13:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ее войскам придется отступить. Об этом заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, сообщает RT.

Эксперт отметила, что российский президент Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотных аппаратов.

«У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство», - отметила Берлинская.

По ее словам, огромная часть украинской техники уничтожается ударными дронами.

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