На Украине допустили возможность отступления ВСУ из-за нехватки дронов

Если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ее войскам придется отступить. Об этом заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, сообщает RT.

Эксперт отметила, что российский президент Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотных аппаратов.

«У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство», - отметила Берлинская.

По ее словам, огромная часть украинской техники уничтожается ударными дронами.