Расчет ЗРК «Тор-М2» накануне Дня войсковой ПВО отразил атаку на Мариуполь

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба» группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию от ударов средств воздушного нападения противника на Южно-Донецком направлении специальной операции.

Только за последний месяц один из расчетов ЗРК «Тор-М2» сбил более 10 беспилотников врага, а накануне празднования своего профессионального праздника Дня войсковой ПВО смогли уничтожить две авиационные бомбы, которые враг направлял в сторону Мариуполя.

«Вчера сбили две управляемые авиационные бомбы, которые, предположительно, летели в сторону города Мариуполь», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Одиннадцатый.

В ходе отражения авиаудара зенитчики действовали молниеносно. Эта слаженность достигнута боевым опытом, полученным в ходе спецоперации, и часами напряженных тренировок.

В борьбе с низколетящими воздушными объектами высокую эффективность показывают ПЗРК «Игла» и «Верба». Они уничтожают вертолеты, БПЛА и другие воздушные цели на встречных и догонных курсах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.