Деды Морозы и Снегурочки спустились с крыши к пациентам «Кораблика» в Подольске

Настоящую атмосферу новогоднего праздника создает конечно же Дед Мороз. А если он спускается с крыши, это и вовсе становится похожим на сказку. Именно так поздравили детей из разных уголков страны в реабилитационном центре «Кораблик».

Шестнадцатилетняя Маша из Южно-Сахалинска представляет, как ее будут поздравлять в больнице с наступающим Новым годом, хоть и очень соскучилась по дому - пересматривает видео с любимой кошкой Ириской. И до сих пор любуется лошадьми, несмотря на тяжелую травму - во время занятий конкуром она упала с лошади и впала в кому.

Машу ждут все - друзья и учитель. Должна была в 10-й класс идти, но так получилось, что в июне месяце была травма, поделилась мама Марии Алла Игнатенко.

«Марию привезли в сентябре в наш центр в состоянии лежачего больного с паллиативным статусом. Мария не могла ни переворачиваться, ни сидеть. Была снята трахеостома в Российской детской клинической больнице. Данное мероприятие, этот праздник - как лучик солнца», - рассказал врач физической реабилитационной медицины Максим Козырев.

В Федеральном детском реабилитационном центре «Кораблик» в Подольске прошла необыкновенная акция - Деды Морозы и Снегурочки буквально спустились сверху, с крыши больницы, и постучались в окна к больным детям. Старт дал Али - в больницу на лечение его привезли на коляске. Теперь он крепко стоит на ногах и звонко приветствует новогодних героев.

Десант Дедов Морозов - это профессиональные спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они тренируются постоянно - для них это плевое дело. Но их появление в окнах детей, которые не могут сами прийти на елку, - особенное событие в жизни маленьких пациентов.

Еще одна пара Деда Мороза и Снегурочки в люльке автовышки кружила в праздничных костюмах в воздухе. На земле духовой оркестр из снеговиков сыграл любимые новогодние мелодии.

В конце праздника каждому ребенку вручили сладкие подарки. Центр «Кораблик» 1 июня этого года открыл президент России Владимир Путин. За семь месяцев реабилитацию в нем прошли почти 2 000 детей из разных регионов страны.