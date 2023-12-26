В Новосибирском ВВКУ открыли монумент Герою России Евгению Груздеву

В Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище торжественно открыли монумент старшему лейтенанту Евгению Петровичу Груздеву – выпускнику учебного заведения, которому 23 сентября этого года посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Мероприятие состоялось на мемориале славы выпускников училища – героев Отечества.

Со вступительной речью ко всем присутствующим обратился начальник НВВКУ генерал-майор Сергей Марковчин, который дал команду на открытие монумента. Торжественная церемония завершилась возложением венков и цветов к мемориалу славы и прохождением личным составом училища торжественным маршем по строевому плацу.

На мероприятии присутствовали личный и командный состав НВВКУ, военные, приглашенные гости, представители региональной администрации и ветеранских организаций, а также выпускники училища.

«Они, как дети, которых я встречал здесь после школы. И выпускаются они зрелыми офицерами. Поэтому дороги каждый из них. И те ребята, которые увековечили себя и в памяти и в училище, составляют честь и славу нашего училища», - отметил помощник начальника НВВКУ по работе с верующими отец Виктор.

Евгений Петрович Груздев учился в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище с 2015 по 2019 год по специальности «Применение мотострелковых подразделений». В ходе специальной операции он был награжден тремя орденами Мужества. Офицер лично участвовал в захвате украинских опорных пунктов.

Во время боя с диверсионно-разведывательной группой противника старший лейтенант получил смертельное ранение. За мужество и героизм указом президента Груздеву Евгению Петровичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.