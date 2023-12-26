В Нигерии более 160 человек погибли в результате нападений боевиков

Как минимум 160 человек стали жертвами нападений вооруженных группировок в Нигерии в период с вечера субботы 23 декабря по понедельник 25 декабря, передает RT со ссылкой на TV5Monde.

При нападениях также получили ранения разной степени тяжести более 300 человек, все они были доставлены в больницы.

Сообщается, что столкновения произошли между общинами в деревнях в штате Плато центральной Нигерии. Нападениям подверглись примерно 20 населенных пунктов в регионе, атаки характеризуют как «хорошо скоординированные».

По данным телеканала, на этих территориях в течение нескольких последних лет возникали вспышки религиозной и этнической напряженности. Правительство страны готовит активные меры по наказанию боевиков и пресечению нападений на «невинных граждан».