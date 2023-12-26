МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нигерии более 160 человек погибли в результате нападений боевиков

Еще более 300 человек получили ранения разной степени тяжести, они были доставлены в больницы.
Елизавета Кондрикова 2023-12-26 03:37:01
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Как минимум 160 человек стали жертвами нападений вооруженных группировок в Нигерии в период с вечера субботы 23 декабря по понедельник 25 декабря, передает RT со ссылкой на TV5Monde. 

При нападениях также получили ранения разной степени тяжести более 300 человек, все они были доставлены в больницы.

Сообщается, что столкновения произошли между общинами в деревнях в штате Плато центральной Нигерии. Нападениям подверглись примерно 20 населенных пунктов в регионе, атаки характеризуют как «хорошо скоординированные».

По данным телеканала, на этих территориях в течение нескольких последних лет возникали вспышки религиозной и этнической напряженности. Правительство страны готовит активные меры по наказанию боевиков и пресечению нападений на «невинных граждан».

#боевики #Нигерия #раненые #жертвы #нападения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»