Внимание к деталям: как в Петербурге начался неформальный саммит СНГ

Саммит СНГ, хотя и носит статус неформального, всегда отличался вниманием к деталям. И этот год не стал исключением. В цветах «Аурусов», которые по традиции были выделены каждому из лидеров зарубежных делегаций, отчетливо преобладал черный. Исключением выглядел лишь президент Туркменистана: он приехал на белом. Его коллега - Касым-Жомарт Токаев прибыл на немецкой иномарке. Но Владимир Путин всех их приветствовал одинаково тепло.

Это нельзя было, конечно, назвать встречей без галстуков. В отличие от других премьер Армении, как и накануне, прибыл в головном уборе. Культурная программа, которую специально для них разработал лично Владимир Путин, в этот раз получилась как никогда колоритной. Глав государств встретили рождественскими колядками в исполнении хора.

Пока президенты Казахстана, Таджикистана и Киргизии с интересом рассматривали предметы мебели, которыми еще, как выяснилось, славятся и тульские оружейники, Путин о чем-то увлеченно разговаривал с премьером Армении. Первая остановка в маршруте - Павловск, названный так в честь императора Павла Первого. Эти земли ему подарила Екатерина Вторая по случаю долгожданного рождения первенца - будущего императора Александра Первого.

Этот дворец называют женским. После смерти матери Павел Первый переехал в Гатчину. Здесь осталась супруга императора - Мария Федоровна.

«Гатчина - это еще один пригород Петербурга. Географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить еще», - рассказывал гостям Владимир Путин.

Будуар императрицы, который, как известно, повидал многое на своем веку, был скрыт от посторонних. Это парадные покои, в которых - рассказывает директор музея Вера Дементьева - никто никогда не спал. А вот на туалетном столике Марии Федоровны, что называется, было за что зацепиться взглядом.

Именно в Павловск была проложена первая железная дорога в России. А вокзал получил название Музыкального. Свои сочинения здесь представляли Глинка, Чайковский и Прокофьев.

«Хотел сказать, что в то время в европейских странах вокзалы тоже так же использовались. Так что особенно оригинальным это не было. Но было красивее и лучше», - рассказал Владимир Путин.

Убедиться в этом помог один из самых востребованных дирижеров России. Под управлением Фабио Мастранджело оркестр исполнил «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса.

Вторая точка в программе визита глав государств СНГ - воспетое еще Пушкиным знаменитое Царское село. Екатерининский дворец, бывшая загородная резиденция российских императоров, включен в список наследия ЮНЕСКО. Здесь располагается разграбленная в годы Великой Отечественной войны знаменитая янтарная комната. К 300-летию Санкт-Петербурга ее удалось восстановить.

Сегодня она предстала Владимиру Путину и его гостям в своем праздничном убранстве. А вот так янтарная комната выглядела в 1941-м, когда фашисты вывезли ее в неизвестном направлении за 36 часов. Но разногласия вокруг ее принадлежности были и раньше.

«Карл был подданным Российской Империи. Ну потом другой император взял и вернул Кенигсберг назад в Германию», - рассказал Владимир Путин.

В разгар экскурсии к своим коллегам присоединился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он поприветствовал Владимира Путина, а затем пожал руки и всем собравшимся, включая премьера Армении Никола Пашиняна. Их предыдущие две встречи - в Бельгии и Испании - по разным причинам срывались. Это первая после роспуска правительства Арцаха и перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Позже Алиев и Пашинян даже сели на соседних стульях. Это можно было бы объяснить протоколом, если бы не нарушение алфавитного порядками лидерами других стран. А вот во время совместного фотографирования главы Армении и Азербайджана подчеркнуто заняли противоположные стороны.

Петергоф - самый посещаемый парк России - президенты оставили напоследок. Кроме знаменитых фонтанов, работающих с поздней весны по середину осени, здесь есть что посмотреть и зимой. Каждая из тарелок сервиза Императорского фарфорового завода посвящена различным восточным народностям.

Именно Санкт-Петербург в этом году был выбран культурной столицей Содружества. В следующем эстафета перейдет к Самарканду. Приоритеты председательства России в СНГ, которое официально перейдет к ней уже 1 января, Владимир Путин озвучил на заседании в Константиновском дворце.