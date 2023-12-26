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CEBR: к 2037 году экономика Китая превзойдет американскую

По мнению исследователей, в 2050-х годах США вновь опередят Китай. А потом, после 2080 года, Индия обгонит и Китай, и США.
Владимир Рубанов 2023-12-26 19:25:01
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency, Global Look Press

Китай к 2037 году может выйти на первое место в мире по объемам ВВП, обогнав экономику США. К таким выводам пришли эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

Китай уже стал крупнейшей экономикой с точки зрения покупательной способности в 2017 году. Несмотря на такие проблемы как медленное восстановление Китая после COVID и неблагоприятные демографические изменения, его многочисленное население и экономическая политика делают вероятным, что КНР достигнет значительного экономического роста, говорится в докладе центра.

Статус крупнейшей экономики мира в долларовом выражении имеет значение для экономической, военной мощи и международного значения страны, отмечается в докладе.

Прогнозы предполагают, что КНР может удерживать лидирующую позицию чуть больше 20 лет, а потом начнется потенциальное восстановление в США. По мнению исследователей, в 2050-х годах США вновь опередят Китай. А потом, после 2080 года, Индия обгонит и Китай, и США.

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