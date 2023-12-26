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Полицейский из Австрии убрал букву Z со шлема после скандала

Таким образом он хотел обозначить первую букву своей фамилии и не обратил внимания на символизм с Россией.
Ирина Егорова 2023-12-26 17:01:01
© Фото: Bodo Marksdpa, Global Look Press

Полицейскому из Австрии пришлось убрать со шлема букву Z, чтобы избежать ассоциаций с Россией. Он хотел таким образом отметить первую букву своей фамилии, чтобы коллеги его узнавали и не обратил внимание на отсылку к России.

«Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена», - передает 360 со ссылкой на полицию Австрии. 

Сотрудник оперативных подразделений федеральной земли Бургенланд с коллегами охранял в Вене объекты в праздничные дни. Отметка на шлеме спровоцировала скандал.

Латинские буквы Z и V практически стали официальными символами «спецоперации». Букву Z люди размещают на автомобилях в виде наклеек, на билбордах, на футболках, выражая поддержку российским военным. В Минобороны России рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

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