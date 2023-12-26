МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самая дорогая пряность в мире подорожала вдвое из-за неурожая

Иран поставляет на мировой рынок 90% шафрана. Морозы, жара и дефицит воды ударили по производству пряности в этой стране.
Владимир Рубанов 2023-12-26 15:59:01
© Фото: Firdous Nazir Keystone Press Agency Global Look Press

Цены на шафран в 2023 году выросли вдвое из-за падения урожайности в Иране, пишет Financial Times. Морозная зима, сухая весна и жаркое лето, а также дефицит воды ударили по шафрановому бизнесу в этой стране.

Иран поставляет на мировой рынок 90% шафрана. Это один из самых ценных экспортных товаров для Тегерана. Ожидается, что общее производство пряности упадет с почти 400 тонн до 170 тонн.

В итоге цена на элитный шафран на внутреннем рынке подскочила до 1 400 долларов за килограмм. Это двукратный рост по сравнению с прошлым годом. За границей его стоимость может достигать 1 800 долларов.

Шафран считается самой дорогой пряностью в мире. Высокая цена объясняется трудоемкостью его сбора. Чтобы приготовить килограмм приправы, нужно собрать около 170 тысяч цветков. Их заготавливают вручную в октябре и ноябре.

Шафран - пряность и пищевой краситель оранжевого цвета. Его традиционно используют во множестве рецептов классической персидской кухни.

#Иран #цена #Сельское хозяйство #пряности #дефицит воды #Шафран #неурожай
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»