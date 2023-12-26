Внутреннюю экспозицию подлодки К-3 в Кронштадте открыли для широкой публики

В Музее военно-морской славы в Кронштадте торжественно открылась экспозиция внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Расположенная в центральном атриуме, подлодка является центральным экспонатом музея. Ранее К-3 была доступна только для внешнего осмотра.

«Такой экспозиции нет в мире ни у одной страны. Только мы можем гордиться К-3, которая стоит у нас. Надеюсь, сегодня вы увидите для себя что то новое», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Над созданием экспозиции работали историки, военные эксперты, технические специалисты. Теперь в ходе экскурсии по отсекам атомохода можно узнать о создании субмарины, ее службе в составе флота, боевой работе, легендарном походе на Северный полюс, а также о героях-подводниках.

Также в музее сегодня открыли монумент в честь академика Анатолия Александрова. Он выступал научным руководителем проекта первого отечественного атомохода и курировал весь процесс создания подлодки.