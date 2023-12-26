Игрок «Монако» Головин рассказал, что за границей ему не хватает пельменей

Полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что за границей ему не хватает пельменей. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале спортивного журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.

«Пельменей до сих пор не хватает. Наверное, нашего менталитета, людей, открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно», - сказал Головин, отвечая на вопрос, чего ему не хватает из России.

По словам 27-летнего игрока, после завершения профессиональной карьеры он обязательно вернется жить на Родину.

«Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Россия, без вариантов», - отметил 17-й номер «монегасков».

Россиянин добавил, что «даже не думал» о получении французского паспорта.

Уроженец города Калтан Кемеровской области перешел в клуб «Монако», который выступает в чемпионате Франции, из московского ЦСКА летом 2018 года. «Армейцы» получили за футболиста 30 миллионов евро. Действующий контракт Головина рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне «Монако» с 33 очками занимает третью строчку, отставая от лидера чемпионата ПСЖ на пять очков. Второй идет «Ницца», опережающая «красно-белых» на два балла. Головина уже три раза подряд признавали лучшим игроком месяца в своей команде. За 14 матчей россиянин забил пять голов и записал на свой счет две результативные передачи.