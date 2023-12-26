Шойгу заявил, что российские предприятия ОПК в разы нарастили выпуск вооружений

Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в специальной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. Об этом сегодня на итоговом тематическом селекторном совещании заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«Работники ОПК бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу», - подчеркнул Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства отметил, что многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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