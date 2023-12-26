В Брянской области два села остались без света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, без света остались два населенных пункта, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает «360».

В результате произошедшего пострадавших нет, сообщил глава региона. Однако повреждения получили жилые дома и хозпостройки.

«Частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Сейчас соответствующие службы работают на месте, восстановительные работы уже начались, добавил Богомаз.