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В Брянской области два села остались без света после обстрела ВСУ

В результате произошедшего пострадавших нет.
Анна Назайкина 2023-12-26 11:42:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, без света остались два населенных пункта, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает «360».

В результате произошедшего пострадавших нет, сообщил глава региона. Однако повреждения получили жилые дома и хозпостройки.

«Частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Сейчас соответствующие службы работают на месте, восстановительные работы уже начались, добавил Богомаз.

#Брянская область #ВСУ #Обстрел #электроснабжение #Александр Богомаз
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