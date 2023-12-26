Военнослужащим группировки «Запад» доставили более тысячи писем от детей

Военнослужащим группировки войск «Запад», выполняющим боевые задачи на Купянском направлении, за одну неделю доставили более тысячи писем и детских рисунков из Московской и Ленинградской областей. Бойцам на передовой почтовую корреспонденцию вручил командир батальона.

Кадры, на которых военнослужащие читают написанные школьниками письма, публикует Министерство обороны РФ. В своих посланиях дети благодарят бойцов за мужество и героизм, желают здоровья и скорейшего возвращения с победой. Как говорят сами военнослужащие, такие новогодние подарки не только греют душу, но и позволяют словно на мгновение оказаться дома.

«Читая детское письмо, военнослужащие вспоминают своих детей, братьев, сестер, знают, что у них все хорошо. И эти детские пожелания о скорейшем мире, победе, о том, что они гордятся нами, не могут не тронуть за душу», - признался командир мотострелкового батальона с позывным Батый.

На передовой письма зачастую единственная связь с родными и близкими. Специалисты фельдъегерской почтовой связи развозят корреспонденцию на бронеавтомобилях и грузовиках, нередко с боевым сопровождением. Письма передаются лично в руки бойцам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.