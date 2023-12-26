В Москве арестовали обвиняемую в сотрудничестве с иностранной организацией

Лефортовский районный суд в Москве заключил под стражу журналистку, которая обвиняется в сотрудничестве с иностранной организацией. Решение об аресте было принято сегодня 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Ника Новак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обвиняемая также является представителем зарубежной организации. Ее арест будет длиться один месяц и 30 дней, то есть до 24 февраля 2024 года.

Подробностей дела пресс-служба суда не раскрывает. По указанной статье задержанной может грозить до восьми лет лишения свободы.