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Аксенов заявил, что в результате атаки ВСУ в районе Феодосии погиб один человек

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, два человека получили ранения.
Максим Крюков 2023-12-26 10:14:01
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

В результате атаки украинских боевиков в районе города Феодосия, который расположен в юго-восточной части Крымского полуострова, погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что поврежденными оказались шесть зданий - в основном выбиты окна. По его словам, шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальных жильцов разместили у родных и знакомых.

Аксенов также сообщил, что транспортная инфраструктура города работает штатно, ограничений по пассажирским перевозкам введено не было.

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