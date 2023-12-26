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В Хакасии задержали местного чиновника после обрушения горки с детьми

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Анна Назайкина 2023-12-26 10:46:01

В Хакасии после происшествия на горке, в результате которого пострадали дети, задержали замглавы Усть-Абаканского поселкового совета. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Напомним, в минувшую субботу, 23 декабря, больше десяти детей катались на горке в поселке Усть-Абакан на Базарной улице. Произошло обрушение посадочной платформы, из-за чего ребята рухнули с трехметровой высоты.

У пострадавших зафиксировали различные травмы. В частности, две девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, у двух мальчиков зарегистрировали серьезные травмы позвоночника.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщили в Следственном комитете.

Следствие предполагает, что фигурант организовал постройку горки. Ее возвели двое разнорабочих. Чиновник не проверил результат строительства и допустил катание детей на небезопасной горке.

Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

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