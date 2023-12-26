МО РФ: в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ поврежден БДК «Новочеркасск»

В Феодосии в ночь на вторник в ходе отражения удара украинских националистов был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве добавили, что для удара ВСУ применили авиационные управляемые ракеты.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских самолета Су-24, которые пустили авиационные управляемые ракеты. Их сбили в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.