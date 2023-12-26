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МО РФ: в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ поврежден БДК «Новочеркасск»

Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-24.
2023-12-26 10:08:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Феодосии в ночь на вторник в ходе отражения удара украинских националистов был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве добавили, что для удара ВСУ применили авиационные управляемые ракеты.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских самолета Су-24, которые пустили авиационные управляемые ракеты. Их сбили в районе населенного пункта Жовтень в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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