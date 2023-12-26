Правительство РФ постановило регионам пересмотреть тарифы на электроэнергию

Кабмин России разработал меру, в соответствии с которой регионы с 2024 года переведут население на новые тарифы на электроэнергию, они будут расти вместе с увеличением потребления со стороны граждан. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на официальном портале нормативных актов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФАС, нововведение затронет все субъекты России, поскольку каждый регион в 2024 году выходит за пределы установленного потолка субсидий. Соответственно новая мера увяжет тарифы с уровнем потребления электроэнергии что позволит «снизить перекрестное субсидирование».

В настоящее время в России часть нагрузки тарифов на электроэнергию для населения перекладывается в тариф для промышленности, что таким образом формирует субсидирование население бизнесом. В стране установлен предельный уровень подобного субсидирования, в 2023 году этот потолок может быть превышен. Новая мера означает, что регионы также смогут субсидировать тарифы для населения из региональных бюджетов, это станет альтернативой для местных властей.

Уточняется, что итоговая стоимость электроэнергии для граждан будет рассчитываться региональными тарифными органами, работу которых будет контролировать ФАС.