Балицкий заявил, что Запорожье выйдет на самоокупаемость за четыре года

Запорожская область планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие четыре года. Об этом в эфире передачи Натальи Метлиной «Между тем» заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Политик рассказал о постепенном восстановлении экономического потенциала Запорожья и о достигнутых успехах.

«У нас работают все реальные секторы экономики. Мы собрали 2,5 миллиона тонн зерна. При том, что освобождена только половина территории Запорожья. Дали стране порядка 2 миллионов тонн железной руды. Комбинат выдает сырье по железной дороге. Заработал Бердянский порт, на сегодня мы перевалили порядка 300 тысяч тонн грузов. У нас заработала железная дорога и мы отправляем по ней руду, зерно, уголь, металл, а это хорошие налоги», - рассказал Балицкий.

Сегодня Запорожская область работает на рынках Ливана, Израиля, Турции, Египта и ОАЭ, уточнил Евгений Балицкий. Бурно развивается и социальный сектор области, сказал он. И здесь неоценимую помощь оказывают федеральный центр и шефы.

«Федеральный центр помогает, восстанавливает заброшенные школы и больницы. Помогают шефы. Привозят лес - меняют полы в школах, делают полностью окна, восстанавливают котельные, меняют крышу. В этом году мы потратили около 2 миллиардов 100 миллионов на ремонт медицинской сферы. На 1 миллиард 560 миллионов поступило оборудования в больницы, не успеваем устанавливать. Такого люди не видели со времен Советского Союза», - поделился Балицкий.

Губернатор Запорожья уверен, что регион в будущем станет донором большой страны. Для этого имеется необходимый людской, промышленный и интеллектуальный потенциал. Как только Запорожье будет полностью освобождено - оно станет индустриальной областью, заверил Евгений Балицкий.