В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился примерно в 15 км к северо-северо-востоку от Междуреченска.

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В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр подземного толчка, который зарегистрировали в 02.43 по местному времени, находился примерно в 15 километрах к северо-северо-востоку от Междуреченска, который является третьим по площади городом Кузбасса.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64, передает Интерфакс.

Как отмечают сейсмологи, землетрясения в данном регионе в основном связаны с интенсивными горными работами, поскольку выемка и перемещение больших объемов породы вызывает перераспределение напряжений в земной коре. Как правило, очаги подземных толчков находятся на небольшой глубине.