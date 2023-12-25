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Вертолеты ВКС России уничтожили националистов на Краснолиманском направлении

06:48 25.12.2023
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Краснолиманском направлении специальной операции ударная группа армейской авиации ВСК России уничтожила скопление живой силы и бронетехнику украинских националистов. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

В состав ударной группы входят вертолеты Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. По словам штурмана Ка-52 с позывным «Псих», вертолет зарекомендовал себя с хорошей стороны. Машина надежная и безопасная.

«Бортовой комплекс обороны тоже хорошая вещь. Защищает нас», - добавил летчик.

Армейская авиация в ходе СВО занимается уничтожением украинских боевиков, сопровождением колонн, авиационной поддержкой подразделений, доставкой десанта и грузов. Ударные группы вертолетов работают в сопровождении группы огневой поддержки и поисково-спасательной группы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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