«Тяжелые» снайперы называются так из-за того, что работают на сверхдальних дистанциях при помощи крупнокалиберных винтовок.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Первый, как они его называют, «холодный» выстрел. Пуля пронзает грудную мишень, но чуть в стороне от «десятки». Небольшая поправка. И вот уже идеальный результат. Для снайпера с позывным Тимати стрельба в таких условиях - лишь разминка перед основным тренировочным занятием.

«Совершенству нет предела. Когда пуля в пулю кладется - тогда отлично. Мы тоже умеем такие результаты показывать», - поделился стрелок-корректировщик с позывным Тимати.

«Мы» - это Тимати про группу «тяжелых» снайперов легендарной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В перерывах между боевыми выходами в одном из прифронтовых районов стрелки оттачивают свое мастерство. Здесь на специальной площадке снайперы проводят пристрелку. Приводят орудие к бою. Сначала ведут огонь на 100 метров, потом постепенно увеличивают расстояние - 500 метров, километр и так до максимальных показателей. Поэтому они и «тяжелые» снайперы. Работают с крупнокалиберными винтовками на сверхдальних дистанциях. Морпехи группировки войск «Восток» точной стрельбой срывают ночную ротацию боевиков ВСУ на Угледарском направлении.

«Уничтожение противника круглосуточно позволяет нам замедлить его передвижение на переднем крае, уничтожать командиров, операторов БПЛА, специалистов, которые являются очень ценными для противника. У нас нет выбора, кроме как победить», - рассказал командир группы «тяжелых» снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ Ярослав Якубов.

Позывной Ярослава Якубова - Ярый - знают по обе стороны фронта. Наши бойцы им восхищаются. Противник люто ненавидит. На Украине за его голову объявлена крупная награда. На счету Ярого свыше 100 пораженных целей. В начале декабря Владимир Путин наградил его «Золотой Звездой» Героя России за успешные действия его группы при штурме Угледара.

«Мы работали тогда тремя пятерками. В течение пяти минут мы уничтожили наблюдательные посты, которые позволили штурмовикам зацепиться за первую линию обороны», - вспоминает Якубов.

Тяжелое ранение. Контузия. Каждый раз он возвращался на передовую. Основал школу боевого снайпинга. Его ученики - настоящие фанаты своего дела. Снайперы Ярого постоянно совершенствуют навыки скрытого передвижения, тактику наблюдения и маскировки, работу боевыми тройками и пятерками. Когда в группе, кроме стрелка, есть корректировщик, разведчик и боец прикрытия.

«По концепции применения снайперов сил НАТО, к чему стремятся ВСУ, лучшее антиснайперское оружие - это танк. Поэтому за нами артиллерийские установки охотятся либо танки, что-то крупнокалиберное», - отметил Якубов.

На вооружении у «тяжелых» снайперов самые передовые образцы крупнокалиберных винтовок. Первое знакомство снайпера Берега с новой винтовкой. Настройка прицела, навесной аппаратуры.

«Поймать ветер. Здесь такие погодные условия, постоянно туман и ветер. Рваный ветер. У тебя он один, на середине дистанции другой», - объяснил стрелок группы «тяжелых» снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Берег.

Уже через несколько дней с пристрелянной винтовкой он вновь вернется на передовую, к своей тяжелой «удаленной» работе.