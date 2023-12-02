Ка-52 при поддержке Ми-28 и Ми-8 поразил объекты ВСУ на Донецком направлении

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил России уничтожили опорные пункты и бронированную технику вооруженных формирований украинских националистов на Донецком направлении.

«Поступила задача по поддержке сухопутных войск. Ударная группа в составе вертолета Ка-52, вертолета Ми-28, вертолета Ми-8 выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли авиационный удар. Применяли неуправляемые авиационные ракеты с маневра кабрирования. После атаки выполнили отход с максимально допустимыми параметрами. Вернулись на аэродром вылета», - рассказал штурман-оператор вертолета Ка-52 с позывным «Фрукт».

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, авиационной поддержке подразделений российских войск, доставке десанта и военных грузов, а также уничтожению позиций и бронетехники противника.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи Ми-28Н уничтожили опорные пункты и технику украинских боевиков на Донецком направлении. Удар по неприятелю был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами, после поражения цели летчики без потерь вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.