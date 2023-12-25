Путин подписал закон о любительском спорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «любительский спорт». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону дается определение любительского спорта.

«Любительский спорт - часть массового спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ», - говорится в документе.

Спортивные федерации теперь имеют право и возможность проводить любительские чемпионаты, разрабатывать и утверждать положения о таких чемпионатах, а также участвовать в формировании Единого календарного плана состязаний различного уровня - от общероссийского до муниципального. Участникам любительских соревнований не предполагается систематическая выплата дохода, а спорт - не является основной трудовой деятельностью участника.

Принятый закон также регламентирует формат существования любительской спортивной лиги. Это некоммерческая организация, созданная на основе членства, основной целью которой, является организация и проведения спортивных состязаний.

В документе также закрепляется понятие «корпоративный спорт».

Дополнения к закону «О физической культуре и спорте» были внесены в июне. Первое чтение прошло в октябре. Закон вступает в силу с 25 декабря 2023 года.