Путин подписал закон о любительском спорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «любительский спорт». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону дается определение любительского спорта.
«Любительский спорт - часть массового спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ», - говорится в документе.
Спортивные федерации теперь имеют право и возможность проводить любительские чемпионаты, разрабатывать и утверждать положения о таких чемпионатах, а также участвовать в формировании Единого календарного плана состязаний различного уровня - от общероссийского до муниципального. Участникам любительских соревнований не предполагается систематическая выплата дохода, а спорт - не является основной трудовой деятельностью участника.
Принятый закон также регламентирует формат существования любительской спортивной лиги. Это некоммерческая организация, созданная на основе членства, основной целью которой, является организация и проведения спортивных состязаний.
В документе также закрепляется понятие «корпоративный спорт».
Дополнения к закону «О физической культуре и спорте» были внесены в июне. Первое чтение прошло в октябре. Закон вступает в силу с 25 декабря 2023 года.
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