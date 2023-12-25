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Путин продлил на 2024 год право участников СВО на кредитные каникулы

Кроме того, новый закон предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства в случае гибели или серьезного ранения участников спецоперации.
Владимир Рубанов 2023-12-25 18:04:01
© Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин продлил право участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года. Глава государства подписал соответствующий закон, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Военнослужащие и их близкие могут получить кредитные каникулы по всем своим потребительским кредитам и займам, включая ипотеку и кредитные карты, которые были оформлены до момента их мобилизации или участия в спецоперации. Это позволяет приостановить платежи по кредиту или снизить их размер на период до шести месяцев.

Кроме того, новый закон предусматривает прекращение обязательств погибшего участника СВО по договорам поручительства, а также если военнослужащий получил увечье или заболевание, признан инвалидом I группы. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

До сих пор полностью списывались только кредитные обязательства, а поручительства по кредитам возлагались на наследников.

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