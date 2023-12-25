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МО РФ сообщило о поражении пусковых установок ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации

Кроме того, средствами ПВО перехвачены пять снарядов HIMARS, уничтожены 40 беспилотников ВСУ.
2023-12-25 15:17:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о поражении украинских пусковых установок зенитного ракетного комплекса IRIS-T германского производства.

«Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны рассказали об успехах российских сил ПВО. За сутки были перехвачены пять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, сбиты 40 украинских беспилотников.

Между тем на Купянском направлении наши бойцы отразили три украинские атаки. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 30 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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