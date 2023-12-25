В стране и мире При обстреле ВСУ Марьина в Белгородской области ранения получили два человека Анна Назайкина У пострадавших минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения, уточнил губернатор. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские военные обстреляли хутор Марьино в Белгородской области, два человека ранены. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа», - написал он. В результате произошедшего пострадали двое мужчин - у них минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения, уточнил глава региона. В настоящий момент пострадавшие находятся в белгородской больнице с состоянии средней степени тяжести, медики делают все необходимое. Экспертное мнение и аналитика