При обстреле ВСУ Марьина в Белгородской области ранения получили два человека
У пострадавших минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения, уточнил губернатор.
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Украинские военные обстреляли хутор Марьино в Белгородской области, два человека ранены. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа», - написал он.
В результате произошедшего пострадали двое мужчин - у них минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения, уточнил глава региона.
В настоящий момент пострадавшие находятся в белгородской больнице с состоянии средней степени тяжести, медики делают все необходимое.