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Артиллерия ВСУ снизила темп стрельбы на 60-80%

Уровень расхода снарядов украинскими военными превысил возможности союзников Киева.
2023-12-25 15:46:01
© Фото: Madeleine Kelly Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Украинская артиллерия снизила темп стрельбы на 60-80%, сообщает RT со ссылкой на Military Watch Magazine. По данным издания, снижение интенсивности артиллерийских обстрелов связано с дефицитом боеприпасов.

Авторы материала заявляют, что украинская сторона расходует снарядов больше, чем способны производить западные страны.

Кроме того, из-за палестино-израильского конфликта США перенаправили часть своих вооружений. Также отмечается, что американские военные сталкиваются со все более серьезной нехваткой в нескольких важных категориях в результате передачи Украине вооружений.

Журналисты заявляют, что ВС РФ не испытывают нехватки боеприпасов на поле боя в отличие от украинских сил, которые истощены физически и морально.

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