Ехавшую на дачу в Каширу пенсионерку похитили, ударив по голове

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В Московской области пожилую женщину похитили, когда она ехала на дачу из Москвы в Каширу. Об этом говорится в сообщении СК.

Региональные следователи уточнили, что 70-летняя пенсионерка исчезла 23 декабря. Через несколько часов после начала поездки женщина позвонила своей дочке и рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина, он несколько раз ударил ее по голове, а затем затащил в автомобиль. Впоследствии пострадавшая перестала отвечать на звонки.

Мотивов для похищения женщины не было, передает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Рассматривается версия о том, что похищение организовал психически нездоровый человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.