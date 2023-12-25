В Омске бабушка и ее двухлетние внуки-близнецы погибли в пожаре из-за гирлянды

Мама успела спасти из горящего дома только их 4-летнюю сестру - за мальчиками она вернуться не смогла из-за сильного огня.

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В Омске при пожаре в жилом доме погибли двухлетние мальчики-близнецы и их бабушка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Все произошло сегодня в поселке Береговой. Начало пожара заметила 38-летняя мать детей. Она схватила 4-летнюю дочь и выбежала из дома. Пожилая женщина вместе с двумя маленькими внуками осталась в другой комнате.

Мама не смогла вернуться за ними из-за того, что огонь уже охватил дом. Жертвами пожара стали пенсионерка и двое детей.

Сейчас следователи разбираются в произошедшем. Предварительно, причиной ЧП могла стать новогодняя гирлянда, которая загорелась на елке. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.