ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили восемь украинских атак на Донецком направлении за минувшие сутки, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Атаки были отбиты в районах Белогоровки, Спорного, Васюковки, Ленинского и Новгородского. За сутки безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 350 человек, уточнил начальник пресс-центра.
Астафьев также озвучил потери противника в военной технике. По его словам, на Донецком направлении ВСУ лишились трех БМП, одного БТР, пяти автомобилей. Также ВС РФ уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», две САУ «Акация», три буксируемые гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».
Начальник пресс-центра рассказал и об успехах российских сил ПВО. За сутки уничтожены несколько украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.