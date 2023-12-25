ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 350 военных убитыми и ранеными, добавили в МО РФ.

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Российские военные отразили восемь украинских атак на Донецком направлении за минувшие сутки, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Атаки были отбиты в районах Белогоровки, Спорного, Васюковки, Ленинского и Новгородского. За сутки безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 350 человек, уточнил начальник пресс-центра.

Астафьев также озвучил потери противника в военной технике. По его словам, на Донецком направлении ВСУ лишились трех БМП, одного БТР, пяти автомобилей. Также ВС РФ уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», две САУ «Акация», три буксируемые гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Начальник пресс-центра рассказал и об успехах российских сил ПВО. За сутки уничтожены несколько украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.