На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за гололеда ограничили движение

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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за обледенения дороги закрыли движение для всех видов транспорта. Ограничение действует на участке с 436-го по 542-й километр в Тюменской области и на участке с 572-го по 698-й километр в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», - заявили сегодня в ведомстве.

По сообщениям автомобилистов, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск образовалась огромная пробка. Сейчас на дороге проводится противогололедная обработка.