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Балкановед Гуськова заявила, что будущее Сербии зависит от упрямства Вучича

Максим Крюков
12:54 25.12.2023
По словам Елены Гуськовой, Евросоюз и США всеми силами пытаются подтолкнуть сербского лидера к признанию независимости Косово и введению санкций против РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Predrag Milosavljevic XinHua Global Look Press
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Движение «Сербия против насилия» изначально было проевропейским, другие оппозиционные силы не могли закрепиться в нем. Об этом в беседе со «Звездой» заявила руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

«Все очень хорошо читается еще с лета этого года, когда вдруг неожиданно появилось протестное движение, которое ходило по улице с очень странным названием "Сербия против насилия". Естественно, повод какой-то был. Были провокации, стрельба, погибшие. Но дело в том, что попытки патриотической, просербской, прорусской оппозиции присоединиться к этому движению не имели успеха. Они все выходили из этого движения, потому что это движение было проевропейским. И оно вообще-то не должно было называться протестным и тем более оппозиционным, потому что в принципе они в одном ключе идут с Александром Вучичем - он тоже проевропейский», - сказала Гуськова.

Эксперт объяснила, что разница между ними заключается в том, что сербский лидер не будет продолжать санкции против России, будет отстаивать собственный взгляд на этот вопрос и пока еще не признает независимость Косово.

«Поэтому это абсолютно созданное Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки на деньги большие оппозиционное движение. Его цель и задача - показать Вучичу, что если он не примет условия ЕС по признанию независимости Косово и введения санкций против России, то его этим "Майданом" совершенно легко сбросят с власти. И всегда этот "Майдан" - первый был в 2000 году - приурочен к выборам, не просто так», - добавила собеседница телеканала.

По словам Гуськовой, нынешние беспорядки «напоминают все "Майданы", которые уже были после 2000 года в других странах».

«Это какие-то очень непонятные потуги Евросоюза. Как будто по-другому этот вопрос решить политическими средствами нельзя, в частности, принятие Сербии в Евросоюз. И переговоры по Косово затягивались именно по вине ЕС, потому что не шли на уступки сербам. Здесь многое будет зависеть от упрямства Вучича. Если он признает независимость Косово, тогда обещают рассмотреть вопрос о принятии Сербии в ЕС, что, вообще, очень странно, потому что говорили о том, что раньше 2030 года этого не будет», - заявила балкановед.

При этом она отметила, что Вучич никак не может предать дружбу с Москвой, «потому что большинство населения - около 80% - хочет остаться верными России и не хочет вводить санкции». Судя по тому, что президент Сербии уже подключил к решению этого вопроса полицию, он решительно будет сопротивляться этому движению, заключила Гуськова.

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