Самолет-амфибия Бе-12 сбросил бомбы по учебной мишени в Черном море

Летчики Бе-12 провели бомбометание по мишени. В свою очередь, экипаж вертолета Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из пулемета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 при поиске в Черном море украинских безэкипажных катеров, быстроходных лодок и плавающих мин выполнил учебное бомбометание по морской цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 провели патрулирование в Черном море. Летчики самолета-амфибии сбросили бомбы по мишени. Экипаж Ка-29 отработал стрельбу из пулемета. Стрельба велась по движущейся морской цели, уточнили в Минобороны. Выполнив патрулирование, экипажи вернулись на аэродромы базирования.

Бе-12 «Чайка» - противолодочный самолет-амфибия. Его основным назначением является поиск и уничтожение подводных лодок противника. На момент создания он был самым большим серийным самолетом-амфибией в мире. Такие самолеты могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на водную поверхность.

Ка-29 - это транспортно-боевая машина. Вертолет предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты, их огневой поддержки, а также для транспортировки различных грузов. Построен по схеме с двумя соосными винтами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.