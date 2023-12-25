У жителя псковской деревни нашли склад с нелегальными сигаретами на 80 млн руб.

Продукцию без акцизных марок планировалось продавать в магазинах в розницу.

© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России

Псковские таможенники нашли на складе в деревне партию нелегальных сигарет на 80 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ФТС. Кроме того, служба опубликовала оперативное видео с места.

Как уточняется, запрещенка находилась на складе в Великолукском районе Псковской области. Речь идет о более 700 тыс. пачек нелегальной продукции - у сигарет не было российских акцизных марок. Предварительно, их общая стоимость достигает более 80 миллионов рублей.

Сотрудники таможенной службы выяснили, что склад организовал возле частного дома житель деревни.

«Россиянин с сообщниками из Белоруссии организовал канал поставки нелегального груза, планируя в дальнейшем сбывать его в магазинах розничной торговли», - рассказали в ФТС.

Сигареты были изъяты, теперь нарушители ответят перед законом по статье 171.1 УК РФ о хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки.