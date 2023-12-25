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Набиуллина назвала блокировку активов и платежи главными проблемами санкций

Максим Крюков
10:10 25.12.2023
Глава Центробанка РФ заявила, что Россия живет в условиях санкций с 2014 года, поэтому регулятор всегда оценивал риск их усиления.
Набиуллина назвала блокировку активов и платежи главными проблемами санкций
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что международные платежи и заморозка российских активов являются основными проблемами санкций Запада в отношении РФ.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи. Очень болезненными темами стали блокировка и замораживание активов частных лиц - миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», - сказала она в интервью РБК.

Глава ЦБ РФ добавила, что Россия живет в условиях ограничительных мер с 2014 года, в связи с этим регулятор всегда оценивал риск их усиления и проводил стресс-тесты финансовых институтов, отметив, что благодаря этим мерам крупные банки после введения против них рестрикций оказались готовы к новым обстоятельствам.

По ее словам, заморозка резервов Банка России на Западе является нарушением базовых принципов их защищенности и тем самым подает сигнал для всех остальных центральных банков мира. Набиуллина подчеркнула, что посредством плавающего курса рубля и валютных ограничений Москве удалось справиться с последствиями такого шага со стороны западных стран. Она добавила, что санкционную политику совершенно невозможно предсказывать.

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