В стране и мире В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр Анна Назайкина К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр, сотрудники ТЦ успели покинуть здание, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. Все произошло в Красносельском районе города. Площадь возгорания достигала 50 «квадратов», уточнили в экстренных службах. В ликвидации возгорания принимали участие 28 человек, использовалось шесть единиц техники. К настоящему моменту пожар удалось потушить, обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в МЧС. Экспертное мнение и аналитика