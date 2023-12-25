В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр
К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать.
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В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр, сотрудники ТЦ успели покинуть здание, никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Все произошло в Красносельском районе города. Площадь возгорания достигала 50 «квадратов», уточнили в экстренных службах.
В ликвидации возгорания принимали участие 28 человек, использовалось шесть единиц техники.
К настоящему моменту пожар удалось потушить, обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в МЧС.