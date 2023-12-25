Около двух тысяч детей стали участниками новогоднего квеста в Музее Победы

Первыми в увлекательное историческое путешествие, которое прошло по диорамному комплексу Музея Победы, отправились около 100 детей участников СВО.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Около двух тысяч детей стали участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы. Звезда Героя» за выходные с 23 по 24 декабря. Мероприятие проходило в Музее Победы в Москве.

Увлекательная интерактивная игра собрала около 100 детей участников специальной военной операции. Они первыми приняли участие в квесте, погружающем в историю нашей страны, рассказывающем о значимых событиях Великой Отечественной войны, а также подвигах героев прошлого.

Дети разгадывали загадочные шифры, головоломки и проходили испытания. Пройдя квест, участники встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажгли Елку Победы и получили подарки.