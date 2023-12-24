При пожаре на автостоянке в Чите сгорели 30 автомобилей

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ

В центре Читы произошел крупный пожар, в результате которого сгорела автомобильная стоянка площадью 700 квадратных метров и 30 машин. Также огонь охватил нежилой дом. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

«В результате пожара огнем уничтожены нежилой двухквартиный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей», - добавили в МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Костюшко-Григоровича. Вспыхнул гаражный бокс, но пожарные успели потушить пламя до того, как оно перекинулось на другие объекты.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, в ходе которой людей в помещениях не обнаружили», - рассказали в ведомстве.

В 03:06 по местному времени возгорание удалось локализовать, но уже в 03:29 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Сообщается, что в результате пожара погибших и травмированных нет. Для тушения пламени привлекли 70 человек, 15 единиц техники.