Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел высотою три километра
По данным РАН, высота пеплового выброса составила около 3000 метров над уровнем моря.
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На северокурильском острове Парамушир Сахалинской области вулкан Эбеко высотой 1156 метров выбросил пепел. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
«Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря», - говорится в сообщении
Отмечается, что пеловый выброс произошел 24 декабря в 9:54 по местному времени.
Накануне вулкан также выбросил столб пепла. Его высота составила пять тысяч метров над уровнем моря. Явление зафиксировали 23 декабря в 01:22 по местному времени. А 20 декабря в Северо-Курильске зафиксировали выпадение пепла от вулкана Эбеко.