В стране и мире Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел высотою три километра Алина Луговая По данным РАН, высота пеплового выброса составила около 3000 метров над уровнем моря. © Фото: @kbgsras Telegram Читайте нас на: На северокурильском острове Парамушир Сахалинской области вулкан Эбеко высотой 1156 метров выбросил пепел. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. «Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря», - говорится в сообщении Отмечается, что пеловый выброс произошел 24 декабря в 9:54 по местному времени. Накануне вулкан также выбросил столб пепла. Его высота составила пять тысяч метров над уровнем моря. Явление зафиксировали 23 декабря в 01:22 по местному времени. А 20 декабря в Северо-Курильске зафиксировали выпадение пепла от вулкана Эбеко. Экспертное мнение и аналитика