В Никарагуа перевернулся автобус с 70 пассажирами, 19 из которых погибли

Власти опубликовали список из 19 погибших, из которых 10 человек - это дети и подростки.

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В центральной части Никарагуа в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу погибли не менее 19 человек. Все они находились в автобусе, который перевернулся вблизи муниципалитета Мансера департамента Матагальпа. Об этом рассказал портал 19digital.

«В 10 часов утра поступило сообщение о ДТП автобуса, следовавшего по маршруту Матагальпа - Васлала, в котором в качестве пассажиров находились 70 человек, направлявшихся в Матагальпу», - сообщили журналисты информацию местных властей.

По их сведениям, при проезде одного из секторов у автобуса вышел из строя механизм, предположительно поворотный шарнир, в результате чего транспортное средство перевернулось на мосту.

Приводится список из 19 погибших, 10 из которых дети и подростки. Также сообщается, что около 43 пассажиров получили ранения с множественными травмами. Об еще семи пострадавших данных нет.

Всем им оказывают медицинскую помощь. Власти начали расследование причин происшествия.