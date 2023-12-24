Во Львове при взрыве газа погибли три человека

Удалось спасти двух человек, среди них ребенок.

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В результате взрыва во Львове погибли несколько человек. Мэр города Андрей Садовой сообщил в Telegram-канале о найденном теле третьего мужчины в возрасте 45-50 лет.

«Спасатели нашли третье тело мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове», - уточнил львовский градоначальник.

По предварительным данным украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в одном из частных домов взорвался бытовой газ. Затем произошло обрушение здания.

Позже местные средства массовой информации указали, что в смежном доме нашли тело женщины. Причины ее смерти выясняются. Помимо этого, удалось спасти двух человек, в том числе ребенка.

На месте работают представители экстренных служб. Они проводят разбор завалов рухнувшего здания, распиливают металлоконструкции.