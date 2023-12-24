На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
Открытие зимнего фестиваля «Наша зима» и Главного катка в Подмосковье - это новогодний подарок для участников спецоперации и членов их семей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России открылся зимний фестиваль «Наша зима». Огни на главное елке зажгли Дед Мороз и Снегурочка. Компанию им составила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, а профессиональные фигуристы дали старт праздничным катаниям на льду.
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