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На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»

Ян Брацкий
23:44 24.12.2023
Открытие зимнего фестиваля «Наша зима» и Главного катка в Подмосковье - это новогодний подарок для участников спецоперации и членов их семей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России открылся зимний фестиваль «Наша зима». Огни на главное елке зажгли Дед Мороз и Снегурочка. Компанию им составила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, а профессиональные фигуристы дали старт праздничным катаниям на льду.

© Минобороны России

В рамках всероссийского проекта Минобороны «Своих не бросаем!» и программы Федерального агентства по делам молодежи - «Больше, чем путешествие», на открытие главной елки Министерства приехали участники специальной военной операции и члены их семей. Более семисот человек доставили спецрейсы «Время героев».

«Мы приехали из Краснодара, нам все очень нравится. Спасибо огромное Минобороны за предоставленную возможность. Ранее мы ничего подобного не видели, дети в восторге. Все понравилось», - рассказала гостья мероприятия Александра.

Для гостей устроили экскурсию по музею «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», также они посетили Главный храм Вооруженных сил и ознакомились с экспозициями музейной площадки №1 парка «Патриот».

«Открытие зимнего фестиваля "Наша зима" и Главного катка в Подмосковье - это новогодний подарок для участников СВО и их семей, которые приехали в парк "Патриот" специальным железнодорожным рейсом "Время героев" из южных регионов России. Также мы дарим этот праздник самым маленьким гостям Музейно-храмого комплекса Вооруженных Сил России. Это мероприятие призвано создать новогоднюю атмосферу и подарить яркие впечатления всем участникам фестиваля», - отметил врио начальника управления ГВПУ ВС РФ полковник Эдуард Масловский.

Цель проекта «Своих не бросаем» - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач спецоперации и прошедшим реабилитацию, а также членам их семей.

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