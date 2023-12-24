В МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах России в Тегеране

В МИД Ирана заявили, что не приемлют любых споров касаемо суверенитета государства над тремя островами в Персидском заливе.

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Временного поверенного в делах России в Иране Алексея Дедова вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за текста итогового заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС).

В министерстве выразили недовольство в связи с упоминанием в заявлении вопроса принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Эти территории являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Временный поверенный в делах России в Тегеране в отсутствие посла страны был вызван заместителем генерального директора МИД (Ирана. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении на официальном сайте иранского министерства.

В Иране заявили, что государство имеет постоянный суверенитет над тремя островами Персидского залива. Представитель иранского МИД подчеркнул, что страна не потерпит какие-либо претензии по этому поводу.

Ранее заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран заблокирует Средиземное море и Гибралтар в том случае, если Штаты не прекратят бомбардировки мирного населения в секторе Газа.